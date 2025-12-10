Омск-Информ
·Общество

Названа локация, где можно бесплатно научиться кататься на коньках в Омске

Освоить новые навыки горожанам поможет опытный тренер.

На катке спортивного комплекса «Красная звезда» в Омске планируются уроки фигурного катания. Они будут бесплатными для всех посетителей.

- Весь сезон на катке будет работать опытный тренер, который поможет вам освоить базовые навыки катания, научит новым элементам и сделает ваши занятия безопасными и увлекательными, - сообщает «Красная звезда».

Тренировки будут проходить 2 раза в неделю. Расписание станет известно позднее.

Отметим, что каток «Красной звезды» самый большой в Омске. Сейчас его готовят к открытию. Тем временем в городе уже открылся каток спортивного комплекса «Юность».

