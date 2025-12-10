В воде – нефтепродукты, в воздухе – сероводород: омичам рассказали о выбросах

Специалисты подвели итоги прошлого месяца.

Фото: Freepik

По данным Обь‑Иртышского УГМС, в ноябре в Омске наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха. Случаев высокого или экстремально высокого загрязнения воздуха не было.

Неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия наблюдались всего два дня – 4 и 18 ноября. Выбросы выявили в Ленинском (оксид углерода), Центральном (сероводород, диоксид азота, хлорид водорода) и Кировском (сероводород) округах.

В реках Омской области также нашли превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Пробы воды показали загрязнения магнием, хлоридами, сульфатами, органическими веществами, фосфатами, соединениями железа, медью, ртутью, марганцем и нефтепродуктами.