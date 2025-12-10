Омск-Информ
·Общество

На набережной в Омске хотят снести 20 здоровых сосен

Деревья якобы мешают сделать велодорожку.

Управление дорожного хозяйства Омской области задумало вырубить деревья на набережной Тухачевского. Об этом вчера рассказал в своем телеграм-канале профессор Сергей Костарев.

Как сообщает «Город55», ради велодорожки, которую планируют сделать при ремонте, под снос пойдут 28 деревьев на участке от Фрунзе до Кемеровской. Среди них 1 аварийный вяз, 20 сосен, 2 лиственницы, 1 береза, 1 тополь, 3 аварийные ивы. Кроме того, срубят 79 кв. м поросли и пересадят 88 кустарников черемухи и сирени.

Сегодня это предложение обсудила «зеленая комиссия», но пока не одобрила. Специалисты попробуют на месте разобраться, как проложить велодорожку без сноса деревьев.

