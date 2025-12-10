Главный борец с коррупцией из омского СК получил статусное назначение

Михаил Зайцев вошел в состав руководства регионального управления Следственного комитета.

На прошлой неделе заместителем руководителя СУ СК России по Омской области официально стал полковник юстиции Михаил Зайцев, сообщили источники «Омск-информа». Данные о статусном назначении уже продолжительное время обсуждаются в силовых кругах.

По имеющимся сведениям, приказ о назначении Зайцева был подписан председателем Следственного комитета России Александра Бастрыкина еще 18 ноября. Однако нигде в официальном пространстве о назначении Михаила Зайцева не сообщалось.

– Михаил Зайцев вступил в должность неделю назад, – рассказал собеседник редакции.

До мая текущего года эту должность занимал полковник юстиции Михаил Бражников. Он ушел в отставку по выслуге лет, после чего стал проректором Сибирского юридического университета.

Михаил Зайцев в 2001 году окончил Омскую академию МВД России. Трудился следователем и помощником прокурора. В течение 15 лет возглавлял Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления следственного комитета. Самые громкие дела, которые вел отдел, возглавляемый Зайцевым: резонансная история распродажи земель в Чукреевке по заниженной стоимости первым вице-губернатором Юрием Гамбургом в бытность его директором депимущества Омска, дело о покупке «антиковидного» оборудования по завышенной стоимости министром здравоохранения Ириной Солдатовой и многие другие.

Преемником Зайцева на посту руководителя отдела стал Юрий Остапенко.