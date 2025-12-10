Омск-Информ
·Происшествия

Ищут уже неделю: житель Омска пропал между домом и работой

Мужчина уехал на автомобиле и перестал выходить на связь.

В Омске пропал 48-летний Юрий Шараев. Мужчину разыскивает полиция.

Как сообщают правоохранители, днем 3 декабря омич выехал из дома в Ленинском округе на работу. Он передвигался на своей машине, серебристом Volkswagen Jetta с номерами У771АХ55. До работы омич так и не добрался – взял отгул. Домой он до сих пор не вернулся и не выходит на связь с родными.

Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать мужчину, позвоните в полицию по телефонам: 102, 79-33-02, +7 913 609-75-19.

