Узнал отец: в Омске поймали педофила, притворявшегося школьницей

Обвиняемый шантажировал своих жертв в мессенджерах и принуждал к страшным вещам.

Фото создано при помощи ИИ

Следственное управление СК России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении 40-летнего омича. Мужчина обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности и изготовлении порнографических материалов (ст. 135, 132, 242.2 УК РФ).

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый притворялся школьницей и вступал в переписку интимного характера с малолетними девочками.

– Получив от потерпевших личные данные, фигурант, шантажируя их оглашением компрометирующих сведений, встречался с девочками и совершал в отношении них преступления сексуального характера, – объяснили в следкоме.

По данным источников «Омск-информа», маньяк совершал с девочками половые акты, порой в извращенной форме, и снимал все это на видео.

О происходящем узнал отец одной из девочек.

– Подросток рассказала о переписке со странной школьницей папе, и последний забил тревогу, обратившись в правоохранительные органы. К счастью, девочка не успела пострадать, – уточнил анонимный собеседник редакции.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. В ходе обыска у мужчины изъяли компьютер и телефон. Таким образом силовики узнали об остальных потерпевших.

Уголовное дело направили в суд. Отмечается, что за данное преступление мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Омские следователи призывают родителей внимательно отслеживать контент, распространяемый их детьми в соцсетях. Особенно это касается демонстрации половых органов в публичной плоскости, этим могут воспользоваться злоумышленники для шантажа несовершеннолетних.