«Не трогай, это для Нового года!»: сколько стоит накрыть праздничный стол в Омске

Эксперты говорят, что купить готовый салат омичам стало выгоднее, чем сделать самому.

GigaChat

Середина декабря, и в омских магазинах начался предновогодний ажиотаж, уже томятся в холодильниках консервированные овощи, шпроты, пресервы, соки, минералка и алкогольные напитки.

За покупками для праздничного стола хозяйки идут в мясные и рыбные отделы, фрукты и овощи скупают на рынках и в ларьках. Наступает то время, которое называют «Не трогай, это для Нового года!».

Былого разнообразия в омских супермаркетах нет, ждать обилия поставок и новогодних скидок тоже не стоит: с каждым днем цены все выше, а веры в то, что в новый завоз продукты будут дешевле, нет. Дошло до того, что выгоднее купить готовый салат к новогоднему столу, чем закупать отдельно ингредиенты и готовить самому.

«Салатная» инфляция

О том, насколько подорожал праздничный стол, принято судить по так называемому индексу оливье. В этом году приготовление 4 порций самого популярного салата обойдется примерно в 576 рублей, посчитали в Росстате.

Шедеврум

На втором месте оказалась «Мимоза», себестоимость салата составила 295 рублей. В топ-3 находится «Сельдь под шубой», на нее нужно потратить 291 рубль. Салат «Столичный» и с курицей вместо колбасы в порции на четырех человек обойдется примерно в 269 рублей.

По сравнению с прошлым годом заметнее всего выросли цены на колбасу, яйца и майонез – их стоимость зависит от стоимости кормов, сырья, логистики, упаковки. Картофель и морковь менее чувствительны к изменениям.

Как менялся «индекс оливье» по годам (в расчете на 8 порций салата):

декабрь 2022 года:

стоимость порции ≈ 478 ₽, это +4,6 % из-за роста цен на колбасу и консервы после скачка инфляции;

декабрь 2023 года:

стоимость порции ≈ 524 ₽, это +9,5 % из-за опережающего роста стоимости продуктовой корзины;

декабрь 2024 года:

стоимость порции ≈ 588 ₽, это +12,3 %, наибольший прирост за период 2021–2024 годов;

ноябрь 2025 года:

стоимость порции ≈ 617 ₽, это +9,8 % (к ноябрю 2024 г.) Индекс продолжает расти быстрее целевой инфляции.

Шедеврум

Курьер все доставит

Салаты можно заказать в службе доставки, по крайней мере, в каталоге предложений оливье по классическому рецепту имеется. В составе вареная колбаса, яйца, картошка, морковка, зеленый горошек, маринованные огурцы, майонез и немного черного перца. Стоит 129 рублей за 150 граммов, срок хранения – 7 дней.

Порция «Сельди по шубой» указана в 180 граммов, стоит 195 рублей. Срок хранения – неделя. 200 граммов «Мимозы» обойдется в 179 рублей, сроки хранения такие же. Зато не надо готовить тазики салатов, а потом переживать, куда девать остатки. Рассчитать четко по количеству гостей и заказать доставку курьером.

Шедеврум

Традиционное блюдо на горячее – мясо по-французски – тоже продается уже готовым. За 150 г нужно отдать 189 рублей. Запеченную курицу можно купить в мясном отделе, где есть гриль – 1,2 кг стоит 479,90 рубля.

Также через службы доставки можно заказать традиционные для встречи Нового года мандарины. Есть из Марокко, Китая, Египта, ЮАР, Турции и Израиля, но привезут, скорее всего, те, что есть в наличии. Килограмм стоит от 150 до 200 рублей.

Фото создано при помощи ИИ

Ну, и вишенка на торте – бутерброды с икрой. Как еще правильно выбирать, можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора, там есть подробная информация на этот счет. По доставке красная икра стоит от 650 (горбуша) до 999 рублей (лососевая).

GigaChat

За шампанским и другим алкоголем все же лучше сходить в супермаркет. Напитков полно на любой вкус и кошелек. Единственное, напомним, что чрезмерное употребление вредно для здоровья. С наступающим!