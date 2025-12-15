«Не трогай, это для Нового года!»: сколько стоит накрыть праздничный стол в Омске

Середина декабря, и в омских магазинах начался предновогодний ажиотаж, уже томятся в холодильниках консервированные овощи, шпроты, пресервы, соки, минералка и алкогольные напитки.
За покупками для праздничного стола хозяйки идут в мясные и рыбные отделы, фрукты и овощи скупают на рынках и в ларьках. Наступает то время, которое называют «Не трогай, это для Нового года!».
Былого разнообразия в омских супермаркетах нет, ждать обилия поставок и новогодних скидок тоже не стоит: с каждым днем цены все выше, а веры в то, что в новый завоз продукты будут дешевле, нет. Дошло до того, что выгоднее купить готовый салат к новогоднему столу, чем закупать отдельно ингредиенты и готовить самому.
«Салатная» инфляция
О том, насколько подорожал праздничный стол, принято судить по так называемому индексу оливье. В этом году приготовление 4 порций самого популярного салата обойдется примерно в 576 рублей, посчитали в Росстате.
На втором месте оказалась «Мимоза», себестоимость салата составила 295 рублей. В топ-3 находится «Сельдь под шубой», на нее нужно потратить 291 рубль. Салат «Столичный» и с курицей вместо колбасы в порции на четырех человек обойдется примерно в 269 рублей.
По сравнению с прошлым годом заметнее всего выросли цены на колбасу, яйца и майонез – их стоимость зависит от стоимости кормов, сырья, логистики, упаковки. Картофель и морковь менее чувствительны к изменениям.
Как менялся «индекс оливье» по годам (в расчете на 8 порций салата):
декабрь 2022 года:
- стоимость порции ≈ 478 ₽, это +4,6 % из-за роста цен на колбасу и консервы после скачка инфляции;
декабрь 2023 года:
- стоимость порции ≈ 524 ₽, это +9,5 % из-за опережающего роста стоимости продуктовой корзины;
декабрь 2024 года:
- стоимость порции ≈ 588 ₽, это +12,3 %, наибольший прирост за период 2021–2024 годов;
ноябрь 2025 года:
- стоимость порции ≈ 617 ₽, это +9,8 % (к ноябрю 2024 г.) Индекс продолжает расти быстрее целевой инфляции.
Курьер все доставит
Салаты можно заказать в службе доставки, по крайней мере, в каталоге предложений оливье по классическому рецепту имеется. В составе вареная колбаса, яйца, картошка, морковка, зеленый горошек, маринованные огурцы, майонез и немного черного перца. Стоит 129 рублей за 150 граммов, срок хранения – 7 дней.
Порция «Сельди по шубой» указана в 180 граммов, стоит 195 рублей. Срок хранения – неделя. 200 граммов «Мимозы» обойдется в 179 рублей, сроки хранения такие же. Зато не надо готовить тазики салатов, а потом переживать, куда девать остатки. Рассчитать четко по количеству гостей и заказать доставку курьером.
Традиционное блюдо на горячее – мясо по-французски – тоже продается уже готовым. За 150 г нужно отдать 189 рублей. Запеченную курицу можно купить в мясном отделе, где есть гриль – 1,2 кг стоит 479,90 рубля.
Также через службы доставки можно заказать традиционные для встречи Нового года мандарины. Есть из Марокко, Китая, Египта, ЮАР, Турции и Израиля, но привезут, скорее всего, те, что есть в наличии. Килограмм стоит от 150 до 200 рублей.
Ну, и вишенка на торте – бутерброды с икрой. Как еще правильно выбирать, можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора, там есть подробная информация на этот счет. По доставке красная икра стоит от 650 (горбуша) до 999 рублей (лососевая).
За шампанским и другим алкоголем все же лучше сходить в супермаркет. Напитков полно на любой вкус и кошелек. Единственное, напомним, что чрезмерное употребление вредно для здоровья. С наступающим!