От робота до системы дронов: в Омске показали уникальные разработки молодых ученых

В Омске завершился молодежный технологический форум.

8–9 декабря в Омске проходил молодежный технологический форум, собравший экспертов инноваций федерального уровня и молодых ученых Сибири. Важным событием стало выступление молодых стартаперов перед инвесторами и экспертами.

Представившие свои разработки будущие предприниматели получили рекомендации по улучшению инвестиционного потенциала и поиску финансирования.

Основатель и руководитель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин рассказал молодым изобретателям и будущим бизнесменам о работе экосистемы развития технологического предпринимательства, которая уже долгое время успешно взаимодействует со стартапами на всех этапах их становления – от первоначальной идеи до полноценного коммерческого продукта.

– В этом общественном пространстве встречаются молодые стартаперы, будущие предприниматели, здесь обсуждаются идеи для решения непростых задач. В инвестиционном портфеле у нас около 20 различных направлений. Есть глобальные проекты – например, микроэлектроника. Недавно на крупном форуме в Москве презентовали новый процессор «Иртыш», который стал событием в отечественной индустрии, – цитирует Святослава Капустина медиа «Трамплин».

Результатом взаимодействия стали представленные на форуме проекты, созданные молодыми предпринимателями и исследователями, которые сотрудничают с экспертами, профессиональными участниками рынка и учеными.

На молодежном технологическом форуме также было представлено несколько инновационных проектов, в том числе: диктофон с ИИ, преобразующий голосовые записи в структурированные заметки Accent; приложение для мониторинга пассажиропотока «Контролер»; виртуальное экскурсионное приложение по Омску «Язык Омска»; программное решение для безопасного доступа к зарубежным сервисам, прекратившим работу в России «Ручей», а также беспилотная коммунальная машина, которая способна убирать снег с тротуаров в автономном режиме.

Молодые исследователи из акселератора «Высота-55» также презентовали свои разработки, среди которых мобильное приложение для технопарка «Трамплин», бот для урегулирования конфликтов на маркетплейсах, образовательная программа по кибербезопасности, система автоматического поиска людей с помощью беспилотников и многое другое.

Кроме того, пять лучших команд получили приглашение сотрудничать с венчурным фондом «Трамплин», который готов оказать содействие в реализации проектов, включая поиск людей с помощью беспилотников, помощника для разработчиков, бота для разрешения имущественных споров, виртуального ассистента патологоанатома и инструмента для управления сетевой безопасностью.

Как отметила руководитель молодежного технологического форума Наталья Черномазова, мероприятие стало возможно благодаря поддержке от Фонда президентских грантов.

– К этому событию мы готовились не три последних месяца, когда получили одобрение от Фонда президентских грантов, мы к нему шли последние три года. Сейчас на площадке собрались наши друзья – в качестве экспертов, спикеров, участников из разных регионов страны, с которыми мы вместе развиваем технологические инновации на протяжении трех лет. Фишка нашего форума в том, что он не просто технологический, а молодежный. Здесь молодежь делится опытом с молодежью, – рассказала Черномазова.

Также организаторы сообщили, что планируют сделать такие встречи регулярными. В форумах также приняли участие региональное минэкономразвития и различные фонды и инвесторы.

Форум организован при сотрудничестве «Точки кипения – Омск», министерства экономического развития Омской области, Омского регионального бизнес-инкубатора и венчурного фонда «Трамплин».