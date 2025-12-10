Омским фермерам в два раза поднимут плату за аренду земли

Власти региона считают, что экономическая ценность и доходность земельных участков выросла.

GigaChat

Правительство Омской области планирует с 1 января повысить в два раза стоимость аренды земли сельскохозяйственного назначения. Соответствующий законопроект разработало региональное министерство имущественных отношений.

Как сообщает РБК, повысится коэффициент, на который чиновники умножают кадастровую стоимость для расчета арендной платы. Он составит не 1,1 %, а 2,3 %.

Сейчас аграрии арендуют в Омской области 1,5 тыс. земельных участков. Бюджет получает за это около 50 млн рублей в год. В случае повышения коэффициента доходы бюджета вырастут до 105 млн.

Авторы инициативы считают, что коэффициент, который не повышался с 2018 года, уже не учитывает экономическую ценность и доходность участков. Они также отмечают, что в Новосибирской области показатель составляет 3,3 %, в Забайкальском крае – 2,15 %, а в Ставропольском крае – от 2,4 до 2,51 %.