Дал бой дронам: житель Омской области совершил подвиг на СВО

Андрей Байдашин выбрался из-под обстрела и спас раненого.

Фото: vk.com/club71023737

Житель деревни Калмацкое Называевского района Омской области проявил храбрость на СВО. О подвиге рассказали в воинской части, где служит мужчина. Оттуда пришло письмо на имя главы Называевского района Сергея Доценко.

Как сообщает газета «Наша искра», в боевых действиях отличился ефрейтор Андрей Байдашин. Он служит оператором радиолокационной связи взвода управления и радиолокационной разведки батареи (противодействия беспилотным системам) зенитного дивизионного комплекса войсковой части № 41659. В октябре этого года Андрей занимался эвакуацией раненого бойца под минометным обстрелом и атакой FPV-дронов противника.

Во время перебежек в населенный пункт ефрейтор заметил два дрона, летящих в его сторону, и с помощью автомата АК-74М уничтожил их. Дроны сдетонировали в воздухе на безопасном расстоянии от военнослужащих. В результате раненому оказали первую помощь и эвакуировали его в безопасный район.

Андрею Байдашину 30 лет. Контракт с Минобороны он подписал два года назад. Уже имеет медаль «За храбрость». Был ранен, но после выздоровления вернулся на передовую.