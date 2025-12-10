В Омске изобрели надводный робот-танк

Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института разработали оригинальный плавающий робототехнический комплекс «Омич-Водомет». В конструкцию, похожую на танк, хотят внедрить ИИ и пустить «Омича» убирать нефтяные пятна.
Как сообщили в институте, комплекс способен преодолевать любое бездорожье и двигаться против течения.
– Это не просто проект, а серьезная разработка, поддержанная грантом Росмолодежи в 1,5 млн рублей. И он уже показывает отличные результаты: робот с легкостью идет по бездорожью и уверенно держится против течения, – отметили в институте.
Команда разработчиков ставит перед собой амбициозные цели: они планируют дополнить робототехническую систему элементами искусственного интеллекта, что позволит устройству «мыслить» и анализировать окружающую обстановку.
Кроме того, планируется оснастить «Омич-Водомет» модулем для очистки воды, что даст возможность применять комплекс для борьбы с загрязнениями водоемов и ликвидации нефтеразливов.
Создатели подчеркнули универсальность изобретения, полезного как военным, так и гражданским.