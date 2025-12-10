Ученые ОмГУ исследуют, как улучшить медицинскую коммуникацию

Коллектив лингвистов ОмГУ под руководством Оксаны Иссерс продолжает исследовать медицинский дискурс в рамках проекта РНФ. Ученые анализируют взаимодействие врача и пациента, социальную рекламу и медиатексты.

Фото: Варвара Краснова

Как сделать общение врача и пациента более эффективным? Можно ли доверять медицинским блогерам? Как работает реклама медицинских услуг? Эти вопросы стали основой исследования «Дискурсивные практики в сфере здравоохранения и направления их оптимизации: лингвистический и этико-правовой аспекты», поддержанного РНФ. Автор проекта и руководитель научной группы – профессор Оксана Иссерс, заведующая кафедрой теоретической и прикладной лингвистики ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Проект рассчитан на три года, сейчас подводятся промежуточные итоги.

В исследовательскую группу входят десять специалистов ОмГУ и вузов-партнеров – известные ученые-лингвисты, преподаватели и молодые исследователи.

– Проект имеет несколько направлений, – рассказывает Оксана Иссерс. – Мы изучаем особенности медицинской коммуникации с точки зрения эффективности общения и конфликтогенных факторов, анализируем отзывы пациентов, размещенные на различных ресурсах, социальную рекламу здоровья, исследуем масс-медиа, нейминг медицинских учреждений и даже юмористические тексты малых жанров, размещенные в Сети и посвященные болезням и здоровью.

Отдельное внимание уделяется анализу взаимодействия врача и пациента. Отзывы, собранные на открытых ресурсах, позволяют выявлять проблемы, связанные не только с качеством медицинской помощи, но и с манерой общения: полнотой объяснений, тоном, корректностью и внимательностью врача. На основе этих материалов подготовлены научные публикации.

Крупный блок работы посвящен социальной рекламе здоровья. Этим направлением занимаются доценты ОмГУ Марина Терских и Татьяна Хрипля.

– Мы рассматриваем ее не просто как разновидность рекламы, а как стратегический инструмент коммуникации между государством и обществом, который призван транслировать ценности здорового образа жизни и формировать соответствующую модель поведения, – рассказывает Марина Терских. – Предметом нашего пристального внимания стали инструменты воздействия, используемые создателями российской и зарубежной социальной рекламы здоровья. Мы оценивали рекламные тексты по двум ключевым параметрам: коммуникативная эффективность и соответствие этико-правовым нормам рекламной деятельности. По итогам анализа мы сформулировали практические рекомендации для разработчиков подобных кампаний. Цель этих рекомендаций – оптимизировать воздействие на адресата социальной рекламы без нарушения этических и правовых норм публичной коммуникации. Дополнительную ценность и конкретику этим советам придал сопоставительный анализ с китайской социальной рекламой здоровья, позволивший выявить как универсальные, так и культурно-обусловленные модели воздействия и подтвердить важность учета национального контекста.

Сравнение российской и китайской социальной рекламы позволило выявить универсальные и культурно обусловленные модели воздействия.

Другие аспекты медицинской рекламы изучает профессор из Нижнего Новгорода Тимур Радбиль, сосредоточив внимание на скрытых манипулятивных практиках и нарушениях логических и речевых норм.

Исследовательская группа также анализирует материалы масс-медиа – язык и форматы медицинского просвещения. Ученых интересует достоверность информации в блогах, телепередачах и интернет-каналах, где образовательные и коммерческие задачи нередко переплетаются.

В рамках проекта также изучены рекламные тексты, слоганы и нейминг медицинских учреждений Омска – как инструменты продвижения медицинских услуг и товаров.

Известный лингвист Татьяна Шмелева исследует региональное медиаполе, включая официальные сайты, просветительские программы и дискуссии в онлайн-сообществах. Ее подход стал методологической основой проекта.

– Часть исследований выполнена на региональном материале, поэтому будет интересна не только ученым, которые изучают эти процессы, но и практикам сферы здравоохранения, – отмечает Оксана Иссерс. – Впереди завершающий год работы, большие планы, от реализации которых мы ждем новые, не менее интересные результаты.

За прошедший год коллектив опубликовал 18 статей в рейтинговых изданиях и выступил на крупных научных конференциях.