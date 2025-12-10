Омским судьям грозят санкции за нарушения

Дисциплинарные проступки служителей Фемиды будет рассматривать квалификационная коллегия судей.

В пятницу, 12 декабря, Квалификационная коллегия судей Омской области обсудит два вопроса, касающиеся рассмотрения заключений о возможных дисциплинарных проступках со стороны судей.

Как сказано в повестке к заседанию, первая ситуация касается судьи Первомайского районного суда Ангелины Кустовой, работающей в этой инстанции с ноября 2020 года. Конкретные обстоятельства не раскрываются. До назначения на свой нынешний пост Кустовая работала мировым судьей более 6 лет.

Вторая ситуация связана с действиями судьи Русско-Полянского районного суда Елены Никитиной, которая исполняет свои обязанности с мая 2014 года.

Стоит отметить, что квалификационная коллегия Омской области в этом году уже неоднократно сталкивалась с подобными ситуациями. Так, в сентябре на заседании рассматривались дисциплинарные нарушения мировой судьи судебного участка № 81 в Советском районе Омска Ирины Беляевой и судьи Октябрьского районного суда Александра Матицына. Оба служителя Фемиды получили предупреждения.

Помимо этого, коллегия рассмотрит заявления кандидатов на вакантные должности в судах Омска и Омской области. Среди кандидатов:

Павел Захаров – кандидат на мантию судьи Центрального районного суда Омска;

– кандидат на мантию судьи Центрального районного суда Омска; Татьяна Дудко – кандидат на должность мирового судьи судебного участка № 67 в Октябрьском районе Омска;

– кандидат на должность мирового судьи судебного участка № 67 в Октябрьском районе Омска; Галина Шарушинская – кандидат на должность мирового судьи судебного участка № 14 в Муромцевском районе Омской области. Сейчас она находится в отставке.

Также коллегия рассмотрит вопросы об отставке судей. С должности судьи Арбитражного суда Омской области собирается уходить Светлана Пантелеева. Отметим, что отставке Пантелеевой посвящено сразу 2 вопроса: первый связан с ее письменным заявлением об уходе с поста, а второй – с должностью, несовместимой со статусом судьи.

Также с поста служителя Фемиды уходит и мировая судья судебного участка № 73 в Октябрьском судебном районе Оксана Макаревич. Она тоже подала письменное заявление об уходе.