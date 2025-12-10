Омск-Информ
·Общество

Омичей будут возить в больницы на вертолетах за 200 млн

Воздушный транспорт будут использовать и для других нужд.

«Территориальный центр медицины катастроф» ищет подрядчика для перевозки пациентов на вертолетах. Начальная цена контракта составляет 211,7 млн рублей, или 347,3 тыс. рублей за летный час. Победителя торгов определят 19 декабря.

Планируется, что в 2026 году доставлять жителей Омской области в больницы будут два вертолета. Один должен базироваться в Омске, второй – в Таре. Также подрядчику придется заниматься транспортировкой медиков, лекарств, крови и т. д.

Ранее сообщалось, что за полгода на вертолете в омские больницы эвакуировали 171 жителя региона. Всего вертолет совершил 133 полета.

