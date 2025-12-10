В Омской области школьники издевались над котом и снимали пытки на видео

Подросткам грозит постановка на профилактический учет.

Фото: Freepik.com

Сотрудники полиции из Муромцевского района начали проверку после распространения видео жестокого обращения с животным. Учитель местной образовательной школы увидел в мессенджерах ролик с издевательствами над котом и обратился в правоохранительные органы.

Хозяином кота оказался 14-летний школьник. Подросток душил и бил животное кулаками. Второй парень снимал происходящее на видео. Видимых травм у питомца не обнаружили. Точнее о его состоянии будет известно после осмотра ветеринаром, сообщили в полиции.

Проверка продолжается, полиция устанавливает все детали происшествия. Оба подростка будут поставлены на профилактический учет.