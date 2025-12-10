В Омске участок Иртыша собираются сдать в аренду на 20 лет

Начальная цена лота составляет 2,4 млн рублей.

omskinform.ru Министерство природных ресурсов и экологии Омской области выставило на аукцион участок акватории левого берега реки Иртыш площадью 150 тыс. кв. м. Территория расположена недалеко от поселка Рыбачьего в Кировском округе Омска.

Фото: torgi.gov.ru

Победителю торгов предоставляется право заключения долгосрочного договора водопользования сроком на 19 лет и 11 месяцев. Минимальная заявленная цена лота составляет 2,4 млн рублей, а размер шага аукциона равен 238 тыс. рублей.

Подать заявку на участие в торгах можно до 22 января 2026 года, итоговая процедура аукциона назначена на 27 января 2026 года.