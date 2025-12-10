Омск-Информ
·Происшествия

В Омской области сельские чиновники ответят за разрушающийся дом

Из-за бездействия администрации фундаменту здания грозит обвал.

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении сотрудников администрации Таврического городского поселения. Причиной послужило обращение местной жительницы.

По предварительным данным, квартира заявительницы в рабочем поселке Таврическое стала непригодной для проживания из-за разрушений крыши, стен и потолка. Это произошло из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками администрации, отвечающими за муниципальный жилищный контроль и содержание общего имущества в многоквартирных домах.

Ситуация усугубилась в августе этого года, когда около дома провели работы по устройству дренажной системы. Это привело к подтоплению придомового участка и фундамента дома, создав реальную угрозу разрушения конструктивных элементов всего здания.

Следователи работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.

