На Омскую область обрушится циклон с резким потеплением

Циклон придет в регион в ближайшие дни.

Руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала о погоде, которая ожидает жителей Омской области в ближайшие дни. Пока регион находится во власти антициклона, но вскоре его место займет североатлантический циклон.

Завтра, 11 декабря, антициклон начнет ослабевать, морозы пойдут на спад. Температура воздуха днем составит –7...–12 градусов. Ожидаются также небольшой снег и усиление ветра. В пятницу, 12 декабря, будет –6...–11 градусов.

В субботу, 13 декабря, из европейской части России придет обширный североатлантический циклон, который принесет теплые воздушные массы. Температура составит –3...–8 градусов, пойдет снег разной интенсивности. В воскресенье, 14 декабря, будет –1...–6 градусов.

С понедельника, 15 декабря, снова начнет холодать. Будет –5...–10 градусов. Снегопады и ветер усилятся, возможна метель. Во вторник, 16 декабря, похолодание усилится. Днем будет уже –13...–18 градусов.