В Омске с поличным поймали наглого мошенника из ОПГ

Он пытался обмануть омского пенсионера на 775 тысяч рублей.

Фото: Freepik.com Кировский районный суд города Омска вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Новосибирской области, признав его виновным в покушении на мошенничество. Мужчина, действовавший в составе организованной преступной группы, пытался похитить крупную сумму денег у 79-летнего омича.

Как установлено в ходе следствия, инцидент произошел в августе. Сначала потерпевшему позвонили, предложив заманчивую скидку от провайдера телекоммуникационных услуг. Затем злоумышленники начали угрожать пожилому мужчине уголовной ответственностью за якобы «финансирование армии Украины» и потребовали передать все сбережения для «декларирования».

Поверив аферистам, пенсионер обналичил 775 тыс. рублей. Однако в ожидании курьера, который должен был забрать деньги, потерпевший решил позвонить на горячую линию своего банка. От оператора омич узнал, что его пытаются обмануть. К моменту прибытия курьера на встречу, его уже ждали сотрудники уголовного розыска.

Суд признал 35-летнего фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Помимо этого, был удовлетворен иск потерпевшего о компенсации морального вреда на сумму 120 тыс. рублей.