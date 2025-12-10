Омичи увеличили взносы по программе долгосрочных сбережений

Жители Омска активно заключают договоры по программе долгосрочных сбережений (ПДС). По данным ПСБ, в третьем квартале 2025 года количество договоров долгосрочных сбережений, заключенных с негосударственным пенсионным фондом ПСБ (НПФ ПСБ), выросло в 3,7 раза по отношению к показателям второго квартала текущего года. Средний взнос участника ПДС в банке ПСБ составил 74 тыс. рублей.
Программа долгосрочных сбережений помогает формировать капитал не только за счет собственных средств, но и за счет софинансирования от государства, благодаря которому можно дополнительно к своим накоплениям получать до 36 тыс. рублей в год.
Размер государственного софинансирования зависит от суммы взносов за год и от среднемесячного дохода участника Программы. Для получения доплаты от государства достаточно вносить на счет от 2 тыс. рублей в год. Максимальная сумма софинансирования от государства 360 тыс. рублей за 10 лет участия в Программе*.
Дополнительно участники программы ПДС могут ежегодно получать налоговый вычет до 88 тыс. рублей** и получать инвестиционный доход от НПФ ПСБ. По итогам 2024 года инвестиционная доходность по договорам ПДС в НПФ ПСБ составила 19,3 %.***
Средства на счетах ПДС на сумму до 2,8 млн рублей гарантированы Агентством по страхованию вкладов. Гарантия сохранности сбережений распространяется на взносы в ПДС и инвестиционный доход на них. Дополнительно размер гарантирования увеличивается на сумму переведенных в программу пенсионных накоплений из ОПС, сумму софинансирования от государства и инвестиционного дохода на них.
Выплату по ПДС можно получить через 15 лет с даты заключения договора или при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. Сбережения выплачиваются участникам в виде единовременной выплаты****, регулярной выплаты на период от 5 лет или пожизненных выплат. Дополнительно ПДС предусматривает возможность досрочно забрать накопления в особых жизненных ситуациях, таких как потеря кормильца или оплата дорогостоящих видов лечения.
– Программа долгосрочных сбережений вызывает живой отклик у омичей, что подтверждает возрастающую значимость получения софинансирования от государства, – говорит Елена Кувшинова, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Омске. – Еще один значимый фактор – ПДС позволяет системно копить на масштабные цели, используя комбинацию инструментов – собственные средства, государственную поддержку, налоговые вычеты и инвестиционный доход. Минимальная сумма для старта делает программу доступной, сам клиент решает, как часто и сколько он готов откладывать.
Заключить договор долгосрочных сбережений можно в любом из офисов ПСБ в Омске:
- Газетный пер., 8,
- ул. Ивана Алексеева, 6,
- пр. Мира, 66,
- пр. Карла Маркса, 40.
*Софинансирование от государства осуществляется в соответствии со ст. 36.44 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
**Налоговый вычет предоставляется в соответствии со ст. 219.2 НК РФ. Сумма НДФЛ, которую можно вернуть по ПДС, составляет 13–22 % от суммы взносов, не превышающих 400 000 (включая взносы по НПО, ИИС и ДСЖ) в рамках календарного года. ***Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность инвестирования не гарантируется государством.
****Через 15 лет срока действия договора или при достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, если размер пожизненных периодических выплат составит менее 10 % прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.
Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.
ПАО «Банк ПСБ», ИНН 7744000912. Реклама