Хоценко отметил начало нового этапа подготовки в проекте «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»

Второй модуль посвящен экономике и финансам и станет основой для дальнейшего освоения госуправления.

Фото: Вячеслав Крузман

Участники регионального проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» продолжают образовательную программу, переходя ко второму модулю, посвященному основам экономики и финансов. Этот этап призван сформировать у слушателей ключевые знания, необходимые для дальнейшего освоения госуправления. Учебный блок продлится до конца января 2026 года, после чего участники вновь пройдут стажировку в органах власти и организациях региона.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул значимость системной подготовки для тех, кто стремится применить свой жизненный и служебный опыт в работе на благо общества. Он напомнил о роли наставников, сопровождающих финалистов программы.

– Участники регионального проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» приступили ко второму модулю образовательной программы, – отметил губернатор. – Парни погружаются в основы экономики и финансов. Модуль продлится до конца января 2026 года, а затем ребят снова ждет стажировка. Напомню, что за каждым финалистом закреплены наставники из числа моих заместителей, министров, руководителей ведомств, организаций и предприятий.

В рамках второго модуля участники изучают прикладные аспекты экономических процессов, работают с экспертами и анализируют реальные управленческие кейсы. Такая подготовка помогает формировать профессиональные компетенции, необходимые для дальнейшей работы в органах власти и государственных структурах.