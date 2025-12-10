Омский депутат раскритиковал «бездушное» повышение цены на проезд

Городской совет колебался при принятии решения.

Депутат Омского городского совета Сергей Дроздов высказался по поводу очередного повышения проезда в общественном транспорте Омска. На сегодняшнем пленарном заседании мнения парламентариев разделились – проект увеличения провозной платы с 1 января 2026 года изначально не приняли.

Дроздов заявил, что в будущем горсовет и мэрия должны обращать внимание не только на повышение цен на составляющие стоимости проезда, но и на снижение таковых. По словам парламента, если цены на топливо и комплектующие снизятся – стоимость проезда должна последовать за ним. И на основании этого корректировать плату.

– Ни администрация Омска, ни горсовет поднимать плату за проезд в будущем не планируют, – сделал заявление Дроздов о непопулярной мере. – Все будет зависеть от ситуации. Если составляющая проезда будет падать: бензин, другие расходы, то, конечно, горсовет и администрация вслед за этим падением цен на составляющие может и снизить стоимость проезда.

«Бездушного» повышения стоимости проезда парламентарий не желает, а решения надо принимать по ситуации.

– Проезд в общественном транспорте затрагивает большинство жителей Омска, наших ребятишек, студентов, поэтому это очень трепетный вопрос. Он стоит на контроле, будем следить. Но такого «бездушного» повышения не будет. Будем смотреть по ситуации, – рассказал Дроздов.

Председатель профильного комитета Юрий Арчибасов отметил, что дорожает все, и компенсировать «разрыв» между стоимостью проезда для пассажиров и реальным тарифом нет возможности.

– Стоимость всего растет. Мы не можем компенсировать из бюджета дополнительные затраты между провозной платой и тарифом, установленным РЭК. Затраты бюджета, которые мы компенсируем, можно направить на другие необходимые затраты в Омске, – объяснил Арчибасов.

Отметим, что таким образом будет «сэкономлено» около 200 млн рублей.

Однако Дроздов настоял на возможном снижении стоимости проезда, если экономика вдруг «качнется в другую сторону».

– То, что у нас написано в документах, – да, мы заложили, но, если показатели стоимости топлива, запчастей и т.д. будут снижаться, конечно, РЭК тоже будет снижать (тариф. – Прим. ред.). Администрация и городской совет также будут эту плату снижать, – заявил Дроздов.

После бурного обсуждения вопрос вынесли на голосование, но пять парламентариев решили воздержаться, а двое проголосовали против принятия инициативы.

Даже выступающий за снижение стоимости проезда Дроздов обратился к коллегам, сказав, что в данном случае подорожание оправдано высокой стоимостью топлива и запчастей. Сейчас, по словам депутата, все растет, и вопрос об увеличении провозной платы просто не оставляет властям выбора, однако в дальнейшем решения нужно принимать в соответствии с расходами на составляющие: топливо, запчасти, зарплата работников.

Напомним, что с 1 января 2026 года проезд в общественном транспорте Омска подорожает на 2 рубля независимо от способа оплаты. В последующие 2027 и 2028 годы стоимость билета также будет дорожать на 2 рубля каждый год.