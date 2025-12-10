В Омской области сменился самый теплый месяц года

Июль уступил место июню.

Сегодня в Международном мультимедиацентре «Евразия сегодня» состоялась пресс-конференция с руководителем Обь-Иртышского УГМС Наталией Криворучко. Специалист подвела погодные итоги года в Омской области.

– Год еще не закончился, но были уже аномалии. Каждый год характерен какими-то отклонениями, и этот год не стал исключением. В Омской области год был теплый. Кроме июля, августа и октября, температура все остальные месяцы была выше средних многолетних значений, – отметила Криворучко.

Январь был на 6–7 градусов выше нормы, февраль – на 4–6 градусов. Причем были и плюсовые температуры. В Седельниково потеплело в феврале до +4 градусов. Март был на 3–4 градуса выше нормы, апрель – на 2–5 градусов, май – на 1–2 градуса, июнь – на 2–3 градуса.

– А вот июль, который считается самым теплым месяцем года, был на 1 градус ниже нормы. В этом году самым теплым был июнь, – рассказала Криворучко.

Август был в пределах нормы, а сентябрь оказался теплее, на 1–2 градуса. Причем в сентябре также наблюдался недобор осадков.

Октябрь был холоднее на 1–3 градуса. Он отличился также ранним снежным покровом, хоть и временным. Снег выпадал с 8 по 10 октября. Ноябрь был аномально теплый и необычно бесснежный. Он был похож на ноябрь 2008 года.

В итоге среднегодовая температура, по предварительным подсчетам, составит +4,4 градуса. Это выше нормы на 2,1 градуса. Это не самый теплый год. В 2020 году среднегодовая температура была +5,1. То есть 2025 год пока на втором месте.

В декабре температура пока немного выше нормы, но это, скорее всего, изменит среднегодовую температуру на десятые доли градуса.