Т2 увеличивает долю отечественных базовых станций на своей сети

Российский оператор Т2 сообщил о росте доли оборудования «Булат» на своей сети: треть всех новых базовых станций 2025 года построена на российской технике. Компания продолжает курс на импортозамещение.

Фото: Т2

Т2 планирует довести долю базовых станций, построенных на оборудовании компании «Булат», до 3 % к концу года. Об этом рассказал заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Алексей Дмитриев в интервью РБК. По итогам 2025 года треть всех новых сайтов оператора возводится с применением отечественных решений. В компании также ожидают, что к 2028 году оборудование для пакетной коммутации российского разработчика «Протей» будет обслуживать LTE-трафик во всех макрорегионах присутствия Т2.

Импортозамещение остается ключевым направлением работы оператора. Т2 последовательно снижает зависимость от зарубежных технологий, расширяя использование российских решений во всех элементах сети – от ядра и пакетной коммутации до транспортной инфраструктуры и базовых станций.

– Базовые станции становятся драйвером роста мобильной сети в целом, влияя на географическое развитие операторов, – подчеркнул Алексей Дмитриев. – Мы протестировали несколько потенциальных поставщиков и остановились на решении компании «Булат».

Первые станции «Булата» на сети Т2 появились в эфире в декабре 2024 года в Нижегородской области. В августе 2025 года компания сообщила о запуске пятисотой станции в Курской области, а в ноябре – тысячной в Иркутской области. По итогам года более 30 % новых объектов будут работать на российском оборудовании, а общая доля сайтов на «Булате» достигнет 3 %.

В компании подчеркивают, что импортозамещение включает не только замену зарубежных станций отечественными аналогами, но и развитие собственных технологий. Такой подход повышает надежность и безопасность сети и укрепляет технологическую базу российской телеком-отрасли.

В макрорегионе «Волга» весь LTE-трафик уже обслуживается с использованием пакетного ядра разработчика «Протей». В следующем году компания планирует перевести на российское оборудование трафик макрорегиона «Сибирь». К 2028 году решения «Протея» должны работать на всей сети Т2.