ОНПЗ усиливает технологическое развитие и расширяет подготовку специалистов

На предприятии отмечают: современные технологии требуют новых компетенций, и кадры становятся ключевым ресурсом. Об этом в интервью рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Григорий Овесов

Отметивший 70-летие Омский нефтеперерабатывающий завод подошел к юбилею как полностью обновленное высокотехнологичное предприятие. Масштабная модернизация, в которую «Газпром нефть» вложила более 500 млрд рублей, позволила заводу сохранить статус одного из самых технологичных в России и выйти на мировые показатели глубины переработки.

Генеральный директор Олег Белявский напомнил, что решение о строительстве завода в середине прошлого века было продиктовано стратегическими задачами страны. Сейчас, по его словам, ключевым отличием современного предприятия стала эффективность всех процессов.

– Сегодня гнаться только за объемом переработки бессмысленно, – прокомментировал Белявский. – Раньше большую часть сырья просто перегоняли: получали низкооктановый бензин, мазут, а газ частично сжигали. Глубина переработки была невысокой. Наша задача – добиваться максимальной эффективности и оставаться в числе мировых лидеров.

За годы модернизации ОНПЗ получил гибкую технологическую инфраструктуру: завод оперативно перестраивает ассортимент битумов, выпускает экологичные виды дизельного топлива, расширяет линейку высокооктановых бензинов стандарта «Евро-5» и одним из первых в стране освоил производство бензина с октановым числом 100. Существенную роль в этом играет развитая логистика и железнодорожный терминал.

Особое внимание на предприятии уделяют цифровой трансформации. Белявский отметил, что цифровые решения позволяют анализировать тысячи параметров в реальном времени и оптимизировать работу установок. Создана «виртуальная копия» завода, благодаря которой можно моделировать технологические процессы без риска для оборудования. Отдельным направлением стала цифровая система «Нефтеконтроль – Газпром нефть», обеспечивающая постоянный контроль качества и количества топлива на всех этапах его движения.

Не менее значимым остается вопрос кадров. Белявский подчеркнул, что цифровизация не ведет к сокращению персонала, а требует новых компетенций и усиливает спрос на многопрофильных специалистов. На заводе считают, что компетентные сотрудники сегодня нужны как никогда.

Компания ведет системную работу по подготовке кадров – от школьных проектов до программ переобучения. Предприятие активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», развивает обучение в профильных колледжах и взаимодействие с вузами, сформировав устойчивую модель сопровождения молодых специалистов.

Экологическая повестка остается неотъемлемой частью стратегии развития завода – участник федерального проекта «Чистый воздух» за последние годы снизил воздействие на окружающую среду на 40 %. Введенный в эксплуатацию комплекс «Биосфера» стал одним из крупнейших экологических проектов региона: он очищает до 100 % промышленных стоков и возвращает воду в производственный цикл.

– Помимо собственной многоуровневой системы контроля, мы в реальном времени передаем данные с наших установок в надзорные органы, – подчеркнул Белявский. – Эта технология разработана совместно с Росприроднадзором и стала основой для нового отраслевого стандарта. Мы открыты к сотрудничеству и готовы делиться своим опытом в вопросах экологичного производства.

По словам Белявского, стратегическое сотрудничество с правительством Омской области охватывает не только налогообложение, но и территориальное планирование, инфраструктурные проекты, экологические инициативы и подготовку кадров. Завод работает в тесном взаимодействии с региональными структурами и рассматривает эту работу как один из ключевых факторов устойчивого развития.