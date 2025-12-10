«Омичка» одержала выездную победу в Минске

Омская команда уверенно завершила первый круг чемпионата Суперлиги, победив на выезде «Минчанку». Подопечные Александра Кошкина показали характер и взяли три партии из четырех.

Фото: Арсений Вишневский

В заключительном матче первого круга Суперлиги волейболистки «Омички» успешно прошли минский этап, сумев навязать соперницам борьбу и добиться важной победы.

Первая партия проходила в равном темпе, однако концовка осталась за омской командой – 25:20. Во втором сете гости долгое время сохраняли преимущество, но на финише удача оказалась на стороне «Минчанки», сравнявшей счет по партиям – 25:23.

Ключевой стала третья партия: ведя 23:19, «Омичка» позволила хозяйкам сократить разрыв, однако решающий мяч принесла силовая атака Натальи Кротковой – 25:23. В четвертом сете омская команда вновь контролировала ход игры и уверенно довела матч до победы – 25:20.

Самым результативным игроком встречи в составе «лисиц» стала диагональная Зарина Воситова, набравшая 20 очков.