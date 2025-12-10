Омск-Информ
·Происшествия

Водитель фуры устроил ДТП на трассе под Омском и скрылся

Водитель легковушки от удара съехал в кювет.

Вчера, 9 декабря, на трассе Тюмень – Омск произошло ДТП с большегрузом. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть полиции около 17:30 часов.

Предварительно установлено, что в районе 596-го километра трассы водитель фуры столкнулся с автомобилем «Лада-Веста» под управлением 25-летнего мужчины. После удара легковушка съехала в кювет, а водитель большегруза скрылся.

В результате аварии водителю «Лады» потребовалась медицинская помощь.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о случившемся или знающих о местонахождении водителя фуры, просят сообщить по телефонам: 79-35-04 или 102.

