В Омске умер легендарный футболист и тренер

Бывший нападающий «Иртыша» скончался на 84-м году жизни.

Сегодня, 10 декабря, стало известно о кончине бывшего нападающего «Иртыша» и известного тренера Владимира Иванова. Ему было 84 года.

В детстве Иванов занимался легкой атлетикой и становился чемпионом Омска среди юношей на дистанции 100 метров. Позже он увлекся футболом, начав тренироваться в секции при физкультурной организации моторостроительного завода им. Баранова.

В 1961 году Иванов дебютировал в составе команды мастеров «Иртыш» и выступал за клуб до 1970 года, делая перерыв на службу в армии и сезон в прокопьевском «Шахтере». В годы службы он играл за новосибирские «Звезду» и СКА (1963–1965). Всего за «Иртыш» Иванов провел шесть сезонов – 1961–1962 и 1967–1970 годы, сыграв 159 матчей и забив 33 гола.

Иванов входил в число лучших футболистов РСФСР второй группы класса «А». Игровую карьеру он завершил в красноярском «Автомобилисте», где позже начал работать тренером. В 1986 году возглавлял команду в качестве главного тренера, а позднее трудился в коллективе из Богучан.

В 1988 году Иванов вернулся в Омск, где работал с детьми в СДЮСШОР «Иртыш» и одновременно тренировал взрослую команду «Красная звезда».