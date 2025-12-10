Омичам раскрыли, как правильно готовить полезный холодец

Диетолог поделилась секретами выбора мяса и нормой порции.

Freepik.com

Холодец может быть полезен для здоровья, если готовить его из качественных и правильно подобранных продуктов. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Софья Кованова.

- Холодец может быть диетическим блюдом, если готовить его из постного мяса Например, курица, индейка, телячья вырезка без избыточного жира и соли. Он богат коллагеном, поддерживает здоровье суставов и кожи, - цитирует слова эксперта «АиФ».

Специалист отметила, что рецепты холодца для взрослых и для детей должны различаться.

- Для детей его чаще готовят из курицы или индейки, взрослым подойдет из говядины или смешанные варианты, - поделилась Кованова.

Диетолог подчеркнула, что холодец - хороший источник белка, однако увлекаться им не стоит. По ее словам, разовая порция должна быть не больше 150 граммов, а суточное потребление не должно превышать 250 граммов.