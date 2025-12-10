Омск накроет легкий мороз и серый туман

Днем температура опустится до –21 °C.

omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в среду, 10 декабря, в Омске и по области сохранится умеренно морозная погода с переменной облачностью.

Днем температура составит -11…-16 °C, местами понизится до -21 °C. Существенных осадков не ожидается. В отдельных районах возможны туман, изморозь, на дорогах сохранится гололедица. Ветер западный, юго-западный, 8-13 м/с. Атмосферное давление - без изменений.

Ночью на 11 декабря прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Температура опустится до -13…-18 °C, местами по области - до -24 °C. На дорогах местами будет сохраняться гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление, по данным синоптиков, будет падать.