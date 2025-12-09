В Омск мчится поезд Деда Мороза

Уже завтра он прибудет на вокзал.

poezddedamoroza.ru

Уже завтра утром, в 9 часов, поезд Деда Мороза остановится на железнодорожном вокзале Омска. Анимационная программа начнется на перроне за 20 минут до прибытия, а сразу после этого Дед Мороз лично встретится с детьми.

Омичи, успевшие урвать билеты, смогут посетить новогодний спектакль или увидеть вагон Снежной Королевы. Для всех желающих будут открыты лавка сувениров в фотокупе (вагон № 12) и вагоны-рестораны (№ 13 и № 14).

Напомним, что Дед Мороз задержится в городе на пять часов и отправится дальше в 14:40.