В Омске «сбоит» популярный интернет-провайдер

Проблема коснулась сразу нескольких регионов.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 9 декабря, омичи столкнулись с неполадками в работе домашнего интернета и кабельного телевидения от оператора «ТрансТелеКом». Согласно сайту Downdetector, за сутки зафиксировано 258 обращений, а за последний час поступило 14 новых жалоб.

Помимо Омской области, проблемы коснулись Забайкальского и Приморского краев, Иркутской и Новосибирской областей. Местные жители сообщают, что интернет у них совсем не работает.

Напомним, что вчера омичи столкнулись с массовым сбоем мессенджера Max. Пользователи отмечали, что приложение либо не открывается вовсе, либо работает некорректно, не получается отправлять и читать сообщения.