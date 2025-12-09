В Омске готовятся снести заброшенную школу с темным прошлым

Постановление о сносе опубликовали на сайте омской мэрии.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 9 декабря, на сайте омской мэрии появилось постановление о сносе здания средней школы № 163, которое пребывает в заброшенном состоянии с 2016 года. Трехэтажный объект площадью 1617,9 кв. м находится по адресу: улица Свободы, 157, в Октябрьском округе города.

О том, что здание собираются снести, стало известно еще в октябре. Тогда на пленарном заседании Омского городского Совета председатель Владимир Корбут сообщил, что объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Согласно документу, департаменту имущественных отношений мэрии нужно будет организовать снос здания, внести изменения в реестр муниципального имущества Омска и зарегистрировать в установленном порядке прекращение права муниципальной собственности Омска на здание бывшей школы.

Ранее здание выставлялось на торги, однако попытки продать объект так и не увенчались успехом. В последний раз объект хотели продать за 14,3 млн рублей.

Отметим, что через несколько лет после закрытия школы там случился пожар. Огонь повредил крышу и перекрытия. В 2023 году школьник выпрыгнул из окна здания. У подростка диагностировали перелом ноги и ушиб почки.