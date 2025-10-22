Опасно для детей: в Омске снесут заброшенное здание школы

Ранее объект пытались продать.

Stable Diffusion

Сегодня, 22 октября, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты проголосовали за внесение изменений в программу приватизации муниципального имущества.

Из нее, в частности, исключат здание средней школы № 163, которое пребывает в заброшенном состоянии с 2016 года. Трехэтажный объект площадью более 1,6 тыс. кв. м находится по адресу: улица Свободы, 157, что в Октябрьском округе города.

Как пояснил председатель горсовета Владимир Корбут, здание школы находится в неудовлетворительном состоянии. Его собираются пустить под снос.

– Здание находится в неудовлетворительном состоянии и готовится к сносу, – рассказал он.

Ранее здание выставлялось на торги, однако попытки продать объект с молотка так и не увенчались успехом. В последний раз объект хотели продать за 14,3 млн рублей.

Отметим, что через несколько лет после закрытия школы в здании вспыхнул пожар, серьезно повредивший крышу и перекрытия. В 2023 году там едва не случилась трагедия – школьник выпрыгнул из окна пустующей школы. Ребенок получил перелом ноги и травму почки.

Также из программы приватизации исключат дом по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 214. Этот объект находится вплотную к ДК им. Баранова, который не могут отремонтировать уже несколько лет.

Депутаты проголосовали за исключение из перечня обоих объектов недвижимости. Школу снесут, а дом возле Дома культуры передадут в безвозмездное пользование.