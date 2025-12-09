Омск-Информ
·Общество

Омичи неожиданно столкнулись с мошенниками в мессенджере Max

По словам пользователей, аферисты требуют назвать код из СМС.

Омичи пожаловались в соцсетях на национальный мессенджер Max. По их словам, Max активно используют телефонные мошенники.

Так, одного омича аферисты попросили назвать код из сообщений для получения «посылки».

– Подключили Max меньше недели назад. Сегодня позвонили мошенники с новостью о доставке оплаченной посылки, нужно только продиктовать код... И это ваш защищенный Max?! – написал местный житель в телеграм-канале «Аварийный Омск».

Ранее сообщалось, что до официального запуска мессенджера Центр безопасности Max заблокировал более 10 тыс. телефонных номеров мошенников. Эти номера использовались злоумышленниками для притворства сотрудниками банков, правоохранительных структур и госорганизаций.

Напомним, что вчера, 8 декабря, омичи столкнулись с массовым сбоем Max. Пользователи отмечали, что приложение либо не открывается вовсе, либо работает некорректно, не получается отправлять и читать сообщения.

