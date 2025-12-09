В Омске передумали строить многоэтажку на «сползающем» берегу

Чиновники и тюменский застройщик расторгли контракт.

ООО Специализированный застройщик «Сибирский строитель» отказалось от планов возвести еще одну многоэтажку на улице 3-й Енисейской около домов № 28 и 28/1. Как сообщает «Город55», тюменская компания расторгла договор на аренду участка с омскими властями.

Напомним, компания выиграла торги на право аренды в 2023 году. Договор застройщик и чиновники заключили на 8 лет 8 месяцев. Арендная плата должна была составить 11,4 млн рублей в год.

Однако спустя пару дней появились новости о том, что под парковкой около одного из домов обвалился грунт. Причиной стали продолжительные осадки – земля начала сползать в реку Замарайку. Сама многоэтажка не пострадала, парковку вскоре восстановили.

В 2024 году появился проект нового дома на 3-й Енисейской. Планировалось, что это будет девятиэтажка на 198 квартир. Однако городской архитектурно-градостроительный совет отправил проект на доработку, которая так и не состоялась.

Договор аренды земельного участка расторгли 24 апреля 2025 года по соглашению сторон.