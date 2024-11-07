Застройщика обязали построить подпорную стену рядом с многоквартирным домом на улице 3-я Енисейская.

На Левобережье Омска спасли многоэтажку, сползавшую в реку Замарайку. По решению суда застройщик – компания «Сибирский строитель» – построил подпорную стену рядом с домом, расположенным на улице 3-я Енисейская, 28.

Эта многоэтажка неподалеку от метромоста оказалась в центре внимания в августе 2023 года. Рядом с домом произошел обвал грунта и асфальтового покрытия на парковке. С торца дома, где была устроена подпорная стена, просел грунт, и застройщику пришлось демонтировать стену. Поскольку застройщик долгое время не принимал мер по устранению обвала грунта, прокурор Кировского округа направил иск в суд.

– Признавая обоснованными требования, Кировский районный суд посчитал, что ответчик, будучи застройщиком, обязан возвести подпорную стену в целях соблюдения требований градостроительных и технических регламентов, обеспечив безопасную эксплуатацию многоквартирного жилого дома, – сообщили в пресс-службе Омского облсуда.

ООО «Специализированный застройщик «Сибирский строитель» пыталось обжаловать это решение в апелляционной инстанции, но оно устояло. Подпорную стену возле многоэтажки уже построили.