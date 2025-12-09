Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Путин сделал назначения в судах Омской области

Назначены председатель Таврического суда и судья в Большереченском районе.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нескольких судей в суды Омской области. Документ был опубликован 8 декабря 2025 года.

На шестилетний срок полномочий председателем Таврического районного суда Омской области назначена Елена Лобода, а судьей Большереченского районного суда – Юлия Вознесенская. Оба назначения вступили в силу немедленно.

Напомним, что ранее, 6 декабря, Квалификационная коллегия судей Омской области объявила о поиске кандидатов на свободные должности судей в Уст-Ишимском и Тевризском районных судах, продолжая обновление кадров в региональных судах.

·Политика

Путин сделал назначения в судах Омской области

Назначены председатель Таврического суда и судья в Большереченском районе.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нескольких судей в суды Омской области. Документ был опубликован 8 декабря 2025 года.

На шестилетний срок полномочий председателем Таврического районного суда Омской области назначена Елена Лобода, а судьей Большереченского районного суда – Юлия Вознесенская. Оба назначения вступили в силу немедленно.

Напомним, что ранее, 6 декабря, Квалификационная коллегия судей Омской области объявила о поиске кандидатов на свободные должности судей в Уст-Ишимском и Тевризском районных судах, продолжая обновление кадров в региональных судах.