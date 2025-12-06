Для двух омских судов ищут новых председателей

Глав судов не хватает в двух районах Омской области.

Квалификационная коллегия судей Омской области объявила о поиске кандидатов на свободные должности судей и руководителей судебных инстанций региона. Одновременно открыты две вакансии на руководящие позиции.

Так, требуется новый председатель Усть-Ишимского районного суда. Отметим, что сейчас обязанности председателя исполняет Анна Мозгунова, назначенная на должность в апреле 2021 года.

Другая вакансия открыта в Тевризском районном суде, где с октября 2025 года обязанности руководителя исполняет Александра Полещук.

Кроме того, принимаются заявления на должности судьи Советского райсуда и мировых судей на участках № 70 в Октябрьском и № 74 в Первомайском судах.