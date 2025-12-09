В Омске за 9 млн рублей продают кафе с фалафелем

Бизнес работает почти десять лет, рассчитан на более сотни гостей.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже действующего вегетарианского кафе в Омске, которое работает с 2016 года. За готовый бизнес, расположенный в здании Иртышского пароходства, владелец просит 9 млн рублей.

Согласно информации из объявления, заведение занимает отдельное арендное здание площадью 316 кв. м в Центральном округе. У кафе действует долгосрочный договор аренды по ставке 126,4 тыс. рублей в месяц. На территории оборудована летняя веранда площадью более 100 кв. м.

Продавец отмечает, что кафе рассчитано на более чем сотню гостей: внутри стоят 40 столов, а пространство разбито на 24 зоны. Для посетителей оборудованы два санузла, для персонала – отдельные служебные помещения. Кафе работает в формате полного цикла и делает акцент на израильской кухне. У бренда также зарегистрирована торговая марка GORON Falafel and Coffee.

В стоимость бизнеса включен полный комплект оборудования: профессиональная кофемашина, кофемолки, пароконвектомат, холодильные и морозильные камеры, посудомоечная машина, оборудование горячего и холодного цехов. В здании установлены вентиляционные системы и электроснабжение.

По данным объявления, выручка кафе составляет около 2 млн рублей в месяц, расходы – 1,73 млн рублей. Чистая прибыль – порядка 270 тысяч рублей. Срок окупаемости оценивается в 30 месяцев, средний чек – менее 1000 рублей.

Владелец готов рассмотреть торг и различные варианты сделки.

