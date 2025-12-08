Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Под Омском продают глэмпинг на берегу Иртыша

Владелец отеля хочет за свой бизнес около 8 млн рублей.

В селе Новотроицкое под Омском выставили на продажу глэмпинг-отель. Владелец оценил бизнес в 7,99 млн рублей.

Отель располагается на берегу Иртыша и состоит из семи геокупольных шатров, бани и купели. Как сообщается в объявлении, чистая прибыль составляет не менее 20 тыс. рублей в день.

– Объект полностью оснащен всеми необходимыми коммуникациями и готов к приему гостей, требуется лишь финальное благоустройство территории для повышения привлекательности, – говорится в объявлении.

Отметим, что этот глэмпинг-отель работает с 2023 года.

·Экономика/Бизнес

Под Омском продают глэмпинг на берегу Иртыша

Владелец отеля хочет за свой бизнес около 8 млн рублей.

В селе Новотроицкое под Омском выставили на продажу глэмпинг-отель. Владелец оценил бизнес в 7,99 млн рублей.

Отель располагается на берегу Иртыша и состоит из семи геокупольных шатров, бани и купели. Как сообщается в объявлении, чистая прибыль составляет не менее 20 тыс. рублей в день.

– Объект полностью оснащен всеми необходимыми коммуникациями и готов к приему гостей, требуется лишь финальное благоустройство территории для повышения привлекательности, – говорится в объявлении.

Отметим, что этот глэмпинг-отель работает с 2023 года.