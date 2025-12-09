Легендарный боксер поздравил омского бойца с завоеванием чемпионского пояса UFC

Константин Цзю отметил вклад бойца в развитие спорта.

Getty Images

Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю на своей странице во «ВКонтакте» поздравил Петра Яна с победой над Мерабом Двалишвили. Благодаря этому бою омский боец вновь завоевал титул в легчайшем весе и стал двукратным чемпионом UFC.

– За несколько дней до боя Петра Яна я отправил ему сообщение – фразу моего тренера: «Уму и сила уступает». И я очень рад тому, что его команда выбрала именно такой план и сделала свою работу на 100 %. Наш Петр Ян стал чемпионом UFC, – заявил легендарный боец.

Кроме того, Константин Цзю выразил благодарность за большой вклад в популяризацию тяжелого вида спорта.

Напомним, что 32-летний спортсмен жил и тренировался в Омске, а также работал охранником в местном клубе и окончил СибГУФК.