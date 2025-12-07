Омский боец Петр Ян одержал уверенную победу в США и вернул чемпионский пояс

Россиянин одержал вверх по единогласному решению судей.

Getty Images

В главном бою турнира UFC 323 в Лас-Вегасе сегодня, 7 декабря, россиянин Петр Ян вновь завоевал титул чемпиона в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили по единогласному решению судей.

Первая встреча Яна и грузинского бойца состоялась в марте 2023 года на турнире UFC Fight Night 221 и завершилась победой Двалишвили по единогласному решению судей.

Таким образом, Ян стал первым россиянином, вернувшим себе чемпионский пояс в UFC. Ранее он потерял титул в марте 2021 года на турнире UFC 259, проиграв Алджамейну Стерлингу из-за запрещенного коленного удара.

На данный момент его профессиональный рекорд составляет 20 побед и 5 поражений.

Отметим, что 32-летний Петр Ян тренировался и жил в Омске. Он также работал охранником в клубе и является выпускником СибГУФК.