В Омске продают банный комплекс в подвале многоэтажки

Владелец обещает высокую окупаемость бизнеса.

omskinform.ru

В Советском районе Омска на продажу выставлена сауна с бассейном и зоной отдыха. Банный комплекс расположен в микрорайоне Заозерный. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте.

Как рассказал продавец, бизнес-проект работает более 10 лет. За десятилетие функционирования комплекс сформировал базу постоянных клиентов и штат опытных сотрудников.

Интерьер сауны оборудован кондиционером, массажным креслом, бильярдным столом, телевизором и музыкальной аппаратурой. Имеется отдельная комната для отдыха.

В сауне общей площадью в 79 кв. метров сделан косметический ремонт, выполнена замена электропроводки и отопительных труб. Обновлены печные нагревательные элементы, система водоочистки бассейна поддерживается в рабочем состоянии. Установлены системы вентиляции, противопожарной и охранной сигнализации, а также тревожная кнопка и видеонаблюдение с функцией дистанционного просмотра.

Объект оценили в 6,8 млн рублей. Период окупаемости не превышает 6 лет, уверяет продавец.