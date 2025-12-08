Названы новые адреса, где омичи останутся без воды

В разных частях города планируется чинить водопровод.

Омский водоканал сообщил о временных отключениях холодной воды в связи с ремонтными работами. Отключения водоснабжения запланированы на пятницу, 12 декабря.

С 10:00 до 23:00 специалисты будут устранять неисправности на водопроводе по улице Энтузиастов. Без холодного водоснабжения останутся два административных здания, два многоквартирных дома и два социальных объекта, расположенных по следующим адресам: Энтузиастов, 47, 47а, 55; Нефтезаводская, 38а, 38б, 38в; СНТ «Мечта».

С 11:00 до 23:00 ремонтные бригады займут водопровод по улице Кемеровской. Холодной воды не будет в четырех административных зданиях, шести многоквартирных домах и двух социальных учреждениях, расположенных по адресам: Кемеровская, 2, 2а, 3, 4, 4 к. 1, 4/1, 6, 6а, 8, 10; Октябрьская, 9, 11.

С 10:00 до 21:00 работы будут проводиться на водопроводе в микрорайоне Входной. Холодной воды не будет в одном жилом доме и двух социальных объектах, расположенных по адресам: микрорайон Входной, 13/1, 22/2, 101/1.

Для обеспечения жителей питьевой водой на время отключения на улице микрорайона Входной, 13/1, будет организована доставка воды автоцистерной.

Омский водоканал настоятельно рекомендует жителям запастись водой заранее на период ремонтных работ.