Даже в кредит: 85 % омских семей оказались слишком бедными для покупки машины

Только 15 % омских семей могут позволить себе бюджетный вариант в кредит.

Omskinform.ru

Аналитики «РИА Новости» опубликовали свежий рейтинг российских регионов по доле семей, которые могут позволить себе автомобиль в кредит. Омская область оказалась на 49-м месте из 85 регионов, представленных в рейтинге.

Согласно исследованию, лишь 14,9 % семей региона способны приобрести и обслуживать новый автомобиль стоимостью около 1,3 млн рублей в кредит. Машины дороже, стоимостью около 2,9 млн рублей, могут позволить себе лишь 3,7 % семей.

Методика расчета предполагала, что 50 % средств, свободных после вычетов семейных бюджетов на минимальные потребительские расходы, направляется на погашение автокредита и содержание автомобиля, остальные 50 % тратятся на другие нужды. Рассматривался кредит с первоначальным взносом в 20 % и сроком кредитования три года. В расчет включены расходы на страховку (КАСКО и ОСАГО), бензин, техническое обслуживание и замена резины.

Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где доступность покупки недорогой машины составила 57,8 %. Вторую и третью позиции заняли Чукотский автономный округ (49,4 %) и Магаданская область (44,8 %). Четвертую и пятую строки поделили Ханты-Мансийский автономный округ (43,1 %) и столица России – Москва (42,1 %).

Замкнули рейтинг регионы Кавказа. В Республике Дагестан дешевую машину могут себе позволить 3,7 % семей, а среднюю по стоимости – 0,9 %. В Чеченской Республике только 2,3 % семей могут взять недорогую машину в кредит, а авто средней ценовой категории могут позволить себе лишь 0,7 %. Замыкает рейтинг Карачаево-Черкесская республика. Там доля семей, способных «прокормить» кредит на недорогое авто, составляет 1,9 %. Среднюю машину могут купить 0,6 % семей.