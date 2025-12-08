Омичам продавали фарш с кишечной палочкой

Опасную партию собираются изъять из оборота.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 8 декабря, сотрудники Россельхознадзора приостановили действие декларации о соответствии на свиной фарш, произведенный ООО «Калачинские мясные продукты» в Омской области. Компании направили письмо о необходимости изъять из оборота всю партию.

Причиной стало лабораторное исследование, которое выявило несоответствия продукта требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». В одном образце фарша нашли бактерии группы кишечной палочки (БГКП), в другом – превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).​

– БГКП указывают на нарушения санитарно-гигиенических норм при производстве, КМАФАнМ – на несоответствия при хранении или транспортировке продукции, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что в этом году специалисты омского Управления Россельхознадзора отобрали более 900 проб животноводческой продукции. В 97 образцах выявили нарушения.