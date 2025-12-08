Омск-Информ
Общество

Дроны «увидели», что омские фермы уязвимы перед дикими животными

Вопреки нормам предприятия не были огорожены.

Сотрудники Россельхознадзора с помощью беспилотников выявили целый ряд нарушений на молочных фермах в Омской области.

Так, на фермах АО «Степное», ООО «Сибирская земля» и СПК «Сибирь» отсутствовало ограждение. На территорию могли свободно забегать дикие больные животные. На въездах предприятий также не оказалось дезбарьеров и санитарных пропускников для обработки одежды, инвентаря и транспорта.

Всем хозяйствующим субъектам объявили предостережения о недопустимости нарушений.

Проверки надзорного ведомства проводились в Любинском, Азовском и Павлоградском районах на предприятиях АО «Степное», АО «Новоазовское», АО «Азовское», ООО «Сибирская земля» и СПК «Сибирь».

