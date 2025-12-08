Новый российский процессор «Иртыш» привлек внимание в Китае

Продукту компании «Трамплин Электроникс» посвятили обзор на платформе WeChat.

В конце прошлой недели на крупнейшей социальной платформе Китая WeChat вышел обзор, посвященный сотрудничеству между российской компанией «Трамплин Электроникс», входящей в АО «Трамплин Холдинг» известного омского предпринимателя Святослава Капустина, и китайским разработчиком микроэлектроники Loongson. Как оказалось, в Поднебесной внимательно следят за выходом на рынок нового серверного процессора российского производства «Иртыш».

В статье под заголовком «Loongson впервые продает лицензию на производство своих чипов российской компании, что ознаменовало дебют нового процессора российского производства» рассказывается, что на IV Международной выставке-форуме «Электроника России» в московском «Крокус Экспо» компания «Трамплин Электроникс» представила широкой публике свой флагманский продукт – процессор «Иртыш».

– Этот процессор использует 16 ядер Loongson LA664 с тактовой частотой 2,2 ГГц, что практически идентично процессору Loongson 3C6000/S. Это значительный шаг вперед в технологическом сотрудничестве между российскими компаниями и китайской Loongson Technology Co., Ltd. в области высокопроизводительных микросхем, – говорится в публикации.

Также приводится цитата из интервью гендиректора «Трамплин Электроникс» Анатолия Корсакова российскому технологическому изданию TAdviser, в котором тот назвал «огромными» инвестиции в проект по созданию процессора «Иртыш».

– Корсаков заявил, что проект по разработке процессора «Иртыш» получил «огромные» инвестиции, основным инвестором которых стал Святослав Капустин, омский предприниматель и филантроп, чья Tramplin Group охватывает несколько секторов, включая технологии, образование, социальное обеспечение и строительство, – отмечается в статье.

Комментируя сотрудничество «Трамплин Электроникс» с Loongson, аналитики указывают, что выбор китайской компании в качестве технологического партнера не только позволяет избежать рисков западной технологической блокады, но и обеспечивает независимые возможности итераций благодаря модели лицензирования архитектуры.

– В рамках проекта зарезервированы средства на НИОКР для следующих трех поколений продуктов, и ожидается, что вся экосистема будет полностью сформирована к 2028 году, – сообщается в статье на WeChat. – Отраслевые обозреватели считают, что это важный шаг для России на пути к самодостаточности в полупроводниковой отрасли и ее дальнейшее развитие может напрямую повлиять на структуру цепочки поставок полупроводниковой отрасли в Евразии и кардинально изменить ее.

Столь пристальное внимание к проекту «Трамплин Электроникс» говорит о серьезности намерений китайской стороны относительно сотрудничества с российской компанией. Процессоры «Иртыш», созданные по лицензии Loongson, могут стать примером эффективной кооперации двух технологических компаний и одним из лидеров этого конкурентного рынка, потеснив западных IT-гигантов.