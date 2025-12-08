ОмГТУ начал целевую подготовку новой группы инженеров для Омского НПЗ

Базовая кафедра «Газпром нефти» открывает обучение 33 первокурсникам. Выпускники программы проходят практику на предприятиях компании и после университета переходят к работе на ОНПЗ.

Григорий Овесов

Омский государственный технический университет заключил целевые договоры с 33 первокурсниками, которые будут обучаться на базовой кафедре «Газпром нефти». Речь идет о ключевых для предприятия направлениях – подготовке химиков-технологов и инженеров-механиков, работающих с современными производственными установками. После выпуска эти специалисты пополнят команду Омского НПЗ.

Предприятие входит в структуру «Газпром нефти». В компании действует системный подход к подготовке молодежи: будущих специалистов начинают сопровождать еще в школе, а затем ведут по целевой траектории обучения в ОмГТУ с дальнейшей поддержкой в карьере.

– Базовая кафедра дает студентам полноценную подготовку, – отметил ректор ОмГТУ Павел Корчагин. – Они изучают не только теорию, много времени отведено отработке практических навыков для работы на современном производстве. Благодаря тесному многолетнему сотрудничеству с ОНПЗ и «Газпром нефтью» наши студенты проходят стажировки на самом технологичном заводе России. Это позволяет выпускникам базовой кафедры без труда переходить от учебы к работе и строить успешную карьеру на Омском НПЗ.

После слов ректора представители предприятия отмечают, что подготовка будущих инженеров – один из стратегических приоритетов. Это позволяет формировать стабильный кадровый резерв на годы вперед.

– Для ОНПЗ подготовка кадров – это стратегическая инвестиция, – подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Мы ведем ребят со школьной скамьи по программе «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ». Лучшие выпускники приходят на базовую кафедру ОмГТУ, чтобы потом стать частью нашего коллектива уже в качестве высококлассных инженеров. А с этого года могут еще и получить второе образование. Такие универсальные специалисты – именно то, что нужно для дальнейшей цифровой трансформации производства.

Программа подготовки инженеров позволяет предприятиям и вузу синхронно развивать образовательные траектории и формировать специалистов, готовых работать с высокотехнологичным производством уже в первый день после выпуска.